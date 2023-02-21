微軟與任天堂正式攜手合作，微軟總裁Brad Smith透過推特宣布，已經正式和任天堂簽署一份長達10年的合約，主要內容即承諾把包括《決勝時刻》（Call of Duty）在內的大型熱門遊戲，帶給任天堂的玩家們。

Brad Smith表示，這是我們實現將XBOX及決勝時刻遊戲帶給更多平台玩家的承諾，依據雙方協議內容，任天堂玩家可與 Xbox玩家同日可體驗遊戲，並具擁有相同的功能與內容，如同現在的PS與XBOX玩家一樣。

微軟去年底砸下690億美元收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）若交易順利完成，微軟將成為騰訊與SONY之後第三大的遊戲集團，但目前面臨不小挑戰，美國聯邦貿易委員會（FTC）認為此交易有壟斷市場的疑慮，SONY也頻頻出招，角力相當激烈。