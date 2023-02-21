慕尼黑安全會議已於當地時間19日落幕，北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波在現場接受外媒採訪時指出，俄烏戰爭並未改變大陸對台海情勢的態度，即使發生俄烏戰爭，不代表台海也將爆發衝突。他強調，動武是極端情況下才會考量的選項，國際社會不該質疑中方和平統一的誠意。

德國之聲報導，面對慕安會主持人詢問中國能否保證不會對台動武時，大陸中央外辦主任王毅指控台灣當局尋求分裂主義、意圖改變台海現狀，並未正面回應。

對此，周波表示，中國從未明列統一台灣的時間表，且中國公布的國防預算即使在俄烏戰爭後，仍維持在整體GDP的2％以下，顯示俄烏戰爭並未改變大陸對台海情勢的態度。

周波還強調，歐洲發生俄烏戰爭，不代表台海也將爆發衝突。他主張，以和平手段統一台灣符合中國利益，動武是極端情況下才會考量的選項，國際社會不該質疑中方進行和平統一的誠意。

去年8月，美國眾議院議長裴洛西訪台後，中方在台灣周邊展開軍演。近日更傳出，美國新任眾議院議長麥卡錫也可能訪台。

對此，周波抨擊，裴洛西執意訪台並未經過美國總統拜登同意，顯示美國朝野、軍方目前都存在巨大的內部分歧。麥卡錫若在此情況下選擇訪台，中國將會進行「更激烈的回應」。

周波補充，日前也有美國將軍未經五角大廈同意，「憑直覺」做出中國2025年將侵台的預測。他說，與其問中國會否侵台，不如問美國為何不顧「一個中國」原則，也要做出訪台等刺激中國的舉動，甚至對台海情勢做出不負責任的猜測。

除兩岸議題外，俄烏戰爭也是慕安會各與會國關注的重點。對於俄烏戰爭的爆發，周波先是以「調查一樁殺人案，除了行兇過程外，更要追溯殺人動機」比喻，認為作為一個尚未統一的國家，中國能夠同理俄羅斯，並把俄國侵烏歸於「北約東擴」這個遠因。

周波更強調，遠在歐洲發生的俄烏戰爭並不關中國的事，不明白世界為何一直探問中國的意向、要逼中國選邊站。