高雄市客家委員會為彰顯保護母語的重要，選定在221世界母語日舉辦「2023世界母語日客語教學表揚暨論壇」，高雄市計有六龜區新威國小、美濃區龍肚國小及廣興國小附設幼兒園等，共1校3位校長及老師獲推動客語教學語言績優學校及教育人員表揚。

客家委員會為積極鼓勵全國各級學校以客語為教學語言或推動客語教學，每年徵選客語教學績效卓著的學校、幼兒園及教師。

高雄市六龜區新威國小及老師溫瑞敏透過「客語新威力」成長軸心、實踐「漾客尋伯威」、「走讀新民庄」校定課程、推動客語沉浸教學、客語生活學校等面向，並結合在地無形文化資產與地方耆老，內化學生客語學習並營造「客家生活、生活客家」友善學習環境，獲得評審委員青睞。

美濃區龍肚國小校長張二文在治校專業中展現並實踐傳承客家的使命感，在校推動「客語生活學校」、「客語沉浸式教學」、「客語結合12年國教校訂課程」、「親子共學母語」、跨國際交流等措施，帶領學校團隊設計「客家里山塾‧耕讀天地書」、「龍肚好米緒」、「客家里山塾˙耕讀天地書」及「旅讀 庄天弓路」、跨國紀錄片等課程，帶領孩子與社區伙房、田園、茶頂山、獅山大圳連結，更擴及產業、環保、生態層面，獲獎實至名歸。

廣興國小附設幼兒園老師劉家昕連續5年榮獲高雄市幼教客語沉浸式教學特優教師肯定，善於營造主題式的客語使用情境，讓幼兒園小朋友能從日常生活中提高使用客語的興趣及動機，同時結合在地素材與社區特色，帶領幼兒創作客語童謠，並提昇客語使用，進而強化學校、家庭、社區鏈接的樞紐，推動客語沉浸式教學績效有目共睹。

高雄市客委會為挽救客語流失之危機，自2013年起參考紐西蘭毛利語復甦的方法，在美濃地區的幼兒園推行「客語沉浸式教學」、在國中、小推動「客華雙語教學計畫」，經過10年的深耕不輟，使得歷年參與客語沉浸式教學學生數逐年提高。

高雄市美濃、六龜及杉林地區內的國中、國小及幼兒園都依自己的教學能量，推動幼教客語沉浸式教學、客華雙語教學、客華英雙語教學或數位客語教學等模式，美濃模式為台灣的教育棲地開創了另一種兼顧語言、科技與文化多樣性的選項。