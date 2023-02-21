新冠肺炎疫情之前，每年228假期會在台北小巨蛋舉辦的「國標舞亞巡賽-台北公開賽」，因為新冠肺炎疫情停辦3年後重磅回歸，主辦單位台北市政府體育局、社團法人中華民國國際運動舞蹈發展協會耗資70多萬打磨的國標舞地板將首度亮相，要讓喜愛運動舞蹈的民眾度過一個難忘的假期。

國標舞亞巡賽是世界唯一的國標舞巡迴賽，台北公開賽更是全國唯一吸引世界冠軍自掏腰包買機票來台參賽的公開賽，本活動為世界積分賽、擁有鑽石級評審、提供將近300萬的高額獎金，還有世界一流的小巨蛋場館都是讓各國選手踴躍參與的原因，至今已有來自地主台灣、澳洲、奧地利、亞塞拜然、加拿大、中國、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、英國、芬蘭、德國、冰島、義大利、日本、哈薩克、馬來西亞、波蘭、俄羅斯、新加坡、斯洛伐克、斯洛維尼亞、韓國、西班牙、泰國、烏克蘭、美國、澳門特別行政區及香港特別行政區等近30個國家及地區約300位的世界級國標舞好手前來寶島參賽，爭取高額總獎金。

賽前記者會主辦單位邀請世界舞蹈組織總會（World Dance Organization，WDO）會長布茲卡斯（Arunas Buzikas）親自訪台與國內好手共襄盛舉，他表示：「台北已經成為國標舞亞巡賽重要的一站，最好的舞者與表演在於台北小巨蛋共同競技。」

台北市政府體育局局長王泓翔局長指出，因新冠肺炎疫情而停辦3年之賽事今年恢復辦理，期待能有更多市民前來觀賞精彩比賽，而參選手中包括目前國內雙人組的青少年選手陳柏澄與黃子盈、2022台灣AL業餘摩登舞積分冠軍選手王甯弘與劉怡微、2022台灣AL業餘拉丁積分冠軍選手陳楊奕與高聖玟、台灣業餘組的明日之星選手李瑾曄與許妤謙，希望能在今年的賽事中爭取最佳成績。

除了精彩賽事，今年活動亦精心安排6對世界巨星以6首表演舞作為壓軸演出，中華民國國際運動舞蹈發展協會提醒現場觀眾，一定要留到最後，讓巨星的風采震撼感官，在台北小巨蛋2樓迴廊並設置攤商園遊會，設置闖關抽獎活動，並提供所有參與觀眾每人1張100元的園遊券，可以全額抵消費。

陳楊奕（左）、高聖妏（右）展現恰恰舞姿。（中華民國國際運動舞蹈發展協會提供）