3C通路龍頭燦坤(2430)蓄勢待發，主動宣布即日起推出「港澳旅客優享專案」，只要來自香港及澳門的當地遊客，憑來台灣登機證正本(或出示電子機票)及本人護照，即可享有指定商品限時優惠。

來台灣旅遊必買廚電當然少不了台灣國寶「大同電鍋」以及旅遊必備健康美容單品，以及相關3C產品，憑來台登記證在優惠期間至燦坤實體門市購買，燦坤祭出優惠。

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