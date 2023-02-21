穿梭國境旅遊的日常終於漸漸回來，睽違3年，這周起港澳遊客也能來台自由行了。陸委會日前已宣布自2月20日周一起恢復港澳居民來台旅遊申請許可，隨著自由行旅客入境管制放寬，擴大迎接國外旅客，勢必會對台灣消費市場帶來正向激勵。