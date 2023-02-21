富邦證券及富邦期貨表示，日盛證券及日盛期貨為歷史悠久的券商與期貨商，日盛證券開業已逾60年，客戶穩定度高，雙證合併後整體客戶數將超過250萬戶；日盛期貨成立迄今近30年時間，尤其在程式交易及智慧單之網路下單具優質研發實力。透過雙證雙期之雙方優勢互補，預期合併後可提升整體業務規模及市佔率，亦有助於期貨提升交易策略及程式交易之軟實力。此外，富邦證券及富邦期貨為富邦集團成員，透過整合與運用富邦集團多元資源，相信能為日盛證券及日盛期貨客戶創造嶄新的金融體驗與服務。

為因應合併需要，富邦證券及日盛證券預計於4月7日16點30分、富邦期貨及日盛期貨則於4月8日6點停機進行系統轉換作業，預計於4月9日23點完成系統轉換並啟動開機。為確保客戶權益，雙證及雙期均規劃進行4次系統平行測試、切轉演練及多次壓力測試，力求在安全、準確、穩定及高效的原則下完成系統合併。所有系統轉換、停機等時程除於各電子平台公告外，將連同合併後客戶權益與系統平台功能異動，同時公告於日盛證券、日盛期貨、富邦證券及富邦期貨官網特別設立之「合併專區」，協助雙方客戶查詢合併相關資訊。