台大醫院雲林分院獲勞動部職災專責機構認可，「一條龍」守護勞工。（張朝欣攝）

台大醫院雲林分院為讓勞工受到全方位保護，今年通過勞動部認可成為「職業傷病診治專責醫院暨職災職能復健專業機構」，21日舉行揭牌典禮，由勞動部職安署副署長李柏昌、分院院長馬惠明等人共同主持，將為受災勞工提供診治、醫療、復健、工作能力評估、復工計畫及補助諮詢，「一條龍」全方位守護勞工權益。

「職業傷病診治專責醫院暨職災職能復健專業機構」設於台大醫院雲林分院虎尾院區，雲林副縣長謝淑亞關心縣內勞工權益，特地前來了解相關事宜，雲林縣內勞工人數最多的台塑六輕廠區醫務室醫師林旭華也到場，把第1手資料帶回廠區，研擬日後如何與職災專責醫院共同守護勞工安全。

李柏昌表示，勞工職災保險保護法通過後，職災勞工有專法與專款幫忙，我們會勇敢地把職災案件揭露出來，透過雙認可醫院的照顧，讓勞工可以重返職場，重返職場很重要，因為一個人追求「財富、尊嚴、成就感」3件事情，勞工若能重返職場貢獻自己的力量，就可達成這3件事。

馬惠明表示，根據勞動部統計，2021年職業災害勞工失能傷害次數約1萬3448次，但僅約21％職災勞工接受復健療程後，原有工作技能未受影響；而傷後有工作的勞工，約73％回到原本工作崗位。顯示職災勞工在傷病後，仍可能因工作能力不足、害怕再次受傷等因素，而無法回到原崗位。

謝淑亞說，針對聯合國SDGs永續發展目標，保障勞工安全與健康是很重要的一環，縣府因應作為是成立1個專屬職業災害的機制，藉由職災個案處理單一窗口，請專人到府服務，包括慰助金、相關機構轉介、法律扶助、勞資爭議協商等，配合勞動部與醫院協助，最終目的就是要幫助勞工重返職場。