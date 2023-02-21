融程電公告2022年全年經會計師核閱後合併財報，去年合併營收達新台幣為26.59億元，年增6.3%，去年全年毛利率超過35%水準，毛利率優於前年，毛利率年增1.92個百分點。營業利益達4.96億元，年增13.4%，稅前淨利5.64億元，年增28.5%，稅後淨利為4.52億元，年增24.1%，稅後EPS為6.23元，年增23.86%，高於前年的5.03元。年度營收、獲利同步創下歷史新高，預期首季營運表現將優於去年同期，全年營運持續穩定增長。

受惠全球軍事國防支出增長與基礎建設長期需求的支撐下，耕耘已久的強固筆電也將發酵，預期強固筆電在2023年會有顯著的貢獻。伴隨國防、新能源應用、工業自動化、汽車檢測維修、船舶航太產業等剛性需求強勁，融程相關解決方案將跟隨市場趨勢成長，同時持續優化產品結構及成本，預期全年毛利率維持高檔水準。

展望後市，融程電的強固型電腦，強固型平板，與強固型筆電業務將持續聚焦七大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、醫療保健、國防，與公共安全。另外也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。