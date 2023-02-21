金正賢與林秀香上演死神與醫生的奇幻羅曼史。（MyVideo提供）

韓劇《木偶的季節》講述殺人的死神「木偶」與救人的女醫生相遇後，發生的奇幻浪漫愛情故事。最新劇情中，金正賢飾演的死神「木偶」寄生在和他長得一樣的醫師都鎮宇身上，但卻因意外脫離寄生主，當都鎮宇再次遇上車禍死亡，木偶又得以附身回歸，他回來的第一件事就是霸氣擁抱林秀香飾演的醫師韓季節，2人感情在朝夕相處下升溫，林秀香忍不住要脫口說出「我愛你」，但這3個字卻是讓木偶從天地間消失的「禁忌語」，金正賢立馬把林秀香拉入懷中、獻上熱吻「封口」。

金正賢與林秀香的相遇，源自於2人前世未完的緣分，林秀香飾演的「雪姬」在前世與金賢正飾演的武士「吳顯」戀情未果，死後的金正賢在黃泉徘徊不肯離去，造物主便讓他成為死神「木偶」，在陰間引渡亡者，時隔多世，金正賢終於再與林秀香碰面。他們有著前世的姻緣，自然互相吸引，傲嬌的死神木偶也情不自禁的對林秀香告白真心話，「我好奇的只有妳一人，妳對我有什麼看法？」讓林秀香心動不已。最新預告，也劇透2人將展開同居生活，更加甜蜜的人神羅曼史令人期待。

金正賢1人分飾深情武士「吳顯」、傲嬌死神「木偶」以及冷靜沉著的醫師「都鎮宇」3種截然不同的個性人設，演技獲得好評。金正賢在受訪時表示，要在一部作品中詮釋3種角色，對他而言是一大挑戰，「我努力從各個角色的聲音和細節處做出區別，吳顯是古裝人物，外貌上很容易有區別，但木偶和都鎮宇外貌相似，所以在演木偶時，會以誇張、自由又奔放的演出，都振宇則是以冷靜、有節制的方向去演繹。」

談到與林秀香的合作，金正賢大方表示，2人因為是同齡，從第一次見面開始到現在，默契都配合得非常好，他更大讚對方演技很穩定，讓他在分飾不同角色時也能迅速抓到要領，還妙喻「我只是把湯匙放在了鋪好的飯桌上」。在劇中飾演美女醫生「太貞元」的女團「SISTAR」成員金多順，也同樣讚賞林秀香人美心善，「秀香姊姊是我的高中前輩，不只在拍攝現場很照顧我，她還曾給我打了1個小時的電話，給了我很多演技方面的建議，既是好前輩，又是好姊姊。」

《木偶的季節》每週六、日在MyVideo、愛奇藝國際站、LINE TV首播。