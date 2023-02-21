榮興攤商得依程序提出「設置攤販集中區」申請，通過審核才能整地。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

榮興攤商認為，忠孝街兩側、靠近博愛路及成功路口的兩塊角地，距原商圈僅數百公尺，較不擔心老主顧流失。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣草屯鎮大觀商圈「榮興市場」因地主過世，繼承者要60多個攤販5月底前搬遷，草屯鎮長簡景賢也前往關心，經攤商、草屯鎮公所合力覓地，將遷往距原商圈僅數百公尺，燦坤草屯店附近的2塊角地，攤商已組協會並準備相關資料，盡速向公所及縣府提出「設置攤販集中區」申請，力拚6月開幕。

榮興市場位在大觀市場商圈內，經營逾47年，因為物美價廉，人潮眾多，為南投縣知名的早市，市場攤商去年底陸續收到「停業通知單」，告知原地主已過世，相關繼承人決議結束市場營運，將於5月底前收回土地，攤商們與草屯鎮公所經近2個月努力，總算傳出好結果。

據了解，市場遷移地點，攤商意見不一，不少店家改往他處擺攤，其餘業者憂攤商持續流失，加上搬遷時間緊迫，攤商與草屯鎮公所最後選定忠孝街兩側、靠近博愛路及成功路口的兩塊角地，已與地主商議簽約，該處距原商圈僅數百公尺，較不擔心老主顧流失。

草屯鎮公所指出，榮興市場預計遷移到燦坤草屯店附近，即忠孝街口兩側的兩塊角地，攤商們已組成大觀市場攤商協會，再依程序向鎮公所及縣府提出「設置攤販集中區」申請，通過審核才能整地興建。

大觀市場攤商協會表示，經徵詢舊有攤商，目前確定有25攤進駐，同時對外開放登記招商，將盡速向鎮公所及縣府提出「設置攤販集中區」申請，預計相關行政程序趕在5月底前完成，將於6月開幕，開幕第1個月提供攤商免費試賣，今年先採按月收費，明年再回歸常態簽約。