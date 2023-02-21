凍齡女神蕭薔今天到台東做公益，捐款幫助偏鄉弱勢孩童。（莊哲權攝）

凍齡女神蕭薔今天到台東做公益，捐款幫助偏鄉弱勢孩童。（莊哲權攝）

凍齡女神蕭薔今天到台東做公益，捐款幫助偏鄉弱勢孩童。（莊哲權攝）

凍齡女神蕭薔今天到台東做公益，捐款幫助偏鄉弱勢孩童。（莊哲權攝）

凍齡女神蕭薔今天到台東做公益，捐款幫助偏鄉弱勢孩童。（莊哲權攝）

「凍齡美女」蕭薔今天到台東捐款、義賣寫真年曆做公益，幫助偏鄉弱勢兒童，談到已過世母親的叮嚀「知福、惜福、造福」時一度哽咽，蕭大美女說，希望付出自己的一點點心力，可以讓這份善與美的力量無限延續。

「台灣第一美女」蕭薔今天穿著1襲藍色長裙搭配造型五官圖樣大學T，風姿綽約地來到台東，以「珍世美學慈善基金會」董事長身份，透過「原來學苑教育會」捐款幫助台東弱勢學童，現場並義賣寫真年曆「珍世漱馨」做公益，不少粉絲請她簽名，有位阿嬤說，蕭薔現在還是很漂亮 。

提到已過世的母親的名字，蕭薔泣訴自己很幸運能在媽媽的呵護下有個學習與成長的環境，媽媽常叮嚀她要「知福、惜福、造福」，因此自己也投身公益。

「如果是對的事情，一旦開始做了，就很難放下來，那也不須放下來」，蕭薔提到，媽媽常說自己書念得不多，希望藉由基金會的力量讓小朋友得到更多學習的機會及環境，所以付出自己一點心力，要讓份善與美的力量無限延續下去。

「坐火車就要4個小時」，蕭薔秒變娃娃音說，昨天早上6點就起床，7點到火車站，花了4個多小時才到台東，隨即勿忙趕到東河鄉泰源書屋，看到阿美族小朋友光著腳跳舞很驚訝，忍不住問他們「腳會不會冷」，她說，台東原住民孩童認真地保有他們的獨一無二的文化，非常值得嘉許。

她說，來台東是個很特別的緣份，台東不但好山好水，而且人更美，看到很多人在偏鄉角落默默付出，照顧並陪伴需要照顧的小朋友，給弱勢學童成長的機會，心裡非常感動。