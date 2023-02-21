俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，歐美及日本紛紛針對俄羅斯祭出經濟制裁，制裁工作主要透過環球銀行金融電信協會（SWIFT）國際資金清算系統進行。目前約有200個國家和地區的金融機構在使用該系統，制裁方透過系統鎖定指定的俄羅斯金融機構，封鎖其結算交易。

據日本NHK在21日報導，在此情況下，中國獨立構建的人民幣跨境支付系統（CIPS）的結算量出現增長，中方希望透過該系統推進人民幣的國際化。

據日本民間智庫「大和總研」統計，2023年1月，CIPS系統的日均結算次數增加至2萬1000次，為俄羅斯軍事入侵烏克蘭前的1.5倍。

而且在去年一年間，新加盟CIPS系統的金融機構超過100家，專家分析認為除俄羅斯以外，另一些擔心歐美制裁的國家也在使用該系統。

熟悉該系統的日本帝京大學教授露口洋介表示：「雖然美元結算的主導地位不會被輕易動搖，但今後隨著CIPS系統結算量的攀升，經由SWIFT系統實施經濟制裁的效力可能會有所減弱。」