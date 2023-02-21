去年九合一選舉，張善政以超過52%得票率當選桃園市長，一舉將桃園綠地變藍天。張善政上任後不僅大砍桃捷3副總，也陸續兌現社福、教育政見，其中推動代理教師全年聘期，更讓全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙狂讚。近日就有媒體指出，在「人事任用」這件事中，就可看出過去8年桃園市前市長鄭文燦雖然在桃園政通人和，可發揮政治加成效果，卻容易被批成酬庸，成為執政包袱，但張善政「堅持找到對的人」，更能在相應的位置上，發揮最大的功效。

根據《中評社》的報導指出，自去年九合一大選大勝上任至今，可以看到張善政在桃園的治理模式、連帶政策影響到外縣市，首先是「教育政見」，在張善政就職50多天後，陸續看到國中小學全面免費營養午餐、5歲童以下學雜費全免，以及老人三節禮金調高，就連代理教師全年聘期政策，也讓其他縣市仿效跟進；同時張善政在「人事改革」中，大砍桃園大眾捷運公司三位酬庸副總經理，並將桃市府以外的事業單位、基金會人事換血。

該份報導更指出，從張善政的人事佈局可以看到，他正在努力打造高度專業的桃園隊，雖然過去在鄭文燦擔任桃園市長時政通人和，懂得善用職位，發揮政治加成效果，但張善政在改革過程中的企圖心盡現，堅持找到對的人，才能在相應的位置上，發揮最大的功效。