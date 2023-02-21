農曆二月初二伯公生，客委會客發中心規畫系列活動，21日舉辦伯公祭祀古禮，邀請參與祭祀的親子民眾共同製作盤花，敬獻伯公及參與植樹，象徵客家文化向下扎根，一起認識客庄民俗文化。

二月二伯公生，六堆客家文化園區邀學童體驗祭祀古禮。(林和生攝)

客委會客發中心主任何金樑表示，伯公祭祀在六堆客庄是常民文化生活非常重要一環，其中盤花、八音、三獻禮更是六堆客庄祭祀中常見的文化要素。

六堆客家文化園區開園之際，在園區九香花園區敬奉「六堆客家文化園區開基伯公」，除保佑園區各項事務一切順利外，也讓入園民眾藉以沉浸於客庄文化場域氛圍之中。

今年伯公生適逢「世界母語日」，所以這次特別將客語融入活動設計之中，如親子繪本說故事、客家童謠教唱、趣味闖關說客語等，營造輕鬆客語說唱環境；同時邀請大夥房藝術團演奏傳統客家八音，更安排禮生老師遵循古禮以「三獻禮」祭祀伯公，持續推廣客庄伯公文化。

二月二伯公生，六堆客家文化園區邀學童在園區內植樹。(林和生攝)

此次邀請客庄學童共同為六堆園區種下樹苗，象徵客家文化永續深根，共同為六堆園區創造自然生態環境；並請專業盤花講師現場指導盤花教學，並將盤花成果敬獻伯公，祈求事事順心。