Ｍia C’bon台北大葉店－單筆購買青森農產商品達300元以上，贈送日本青森青天之霹靂小包裝米。（家樂福提供）

Ｍia C’bon台北大葉店－日本青森截切山藥，特價199元。（家樂福提供）

日本青森蘋果名氣大，深受台灣人喜愛，據統計去年青森蘋果就占台灣蘋果銷售的8成，除了蘋果外，青森的牛蒡、大蒜產量也是全日本第一，其他還有山藥、白蘿蔔、紅蘿蔔、洋蔥、白菜等，至少有10種蔬果農產品產量也位居日本前10名。

多次與日本青森縣農業合作的家樂福，年前銷售創下新紀錄，統計至今年1月，家樂福占青森蘋果在台灣通路總進貨量一半以上，共創下1億1000多萬元業績，等於200多萬顆蘋果，另一款100%青森希望之露蘋果汁也創下超過10萬瓶銷售。

這次日本「全國農業協同組合聯合會」與「青森縣農村工業農業合作社聯合會」再度與家樂福合作，推展日本青森縣農產，這次再度深度推廣，除全台家樂福外，也聯手目前22家的頂級超市Ｍia C’bon，將青森縣的農產蔬果商品，有效依據客層推廣銷售。

此次首批空運來台推廣的日本青森農產，包含2款青森山藥、2款青森米限量商品，2月28日前單筆購買青森農產商品達300元以上，贈送日本青森青天之霹靂小包裝米，或微波盒飯。其他優惠有青森金星、蜜富士蘋果129元任選買2送1；青森蘋果汁1000毫升特價185元；青森截切山藥特價199元；青森山藥真空袋特價105元，及日本皇族御用森精肉日本和牛壽喜燒200g買1送1等。