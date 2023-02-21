中國外交部長秦剛今天（二）表示，中國「深為擔憂」烏克蘭衝突可能失去控制。中國「深感憂慮」，並呼籲某些國家停止「火上澆油」。美媒認為，這顯然是在諷刺美國。另外還提醒這「某些國家」停止渲染今日烏克蘭，明日台灣。

據《路透社》（Reuters）21日報導，北京去年與莫斯科達成了「無限制」的夥伴關係，但卻沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為。美國警告說，如果中國向俄羅斯提供軍事支持，將會產生後果，而北京則回應並沒有這樣做。

秦剛在外交部舉行的論壇上表示：「中國大陸深為擔心烏克蘭衝突會繼續升級，甚至失去控制。」他說：「我們敦促某些國家立即停止火上澆油，」他的評論似乎是針對美國所說的，並補充說他們必須『停止渲染』「今日烏克蘭，明日台灣。」

陸外交部發言人汪文彬說，王毅對俄羅斯的訪問將是一個進一步促進2國關係的機會。在例行新聞發佈會上說：「中國大陸願意利用這個機會與俄羅斯合作，沿著2國元首確定的方向促進雙邊關係。」

今天稍早中國發佈了一份關於全球安全倡議（GSI）的文件，這是習近平的旗艦安全建議，旨在維護「不可分割的安全」原則，這一概念得到了莫斯科的認可。

俄羅斯堅持要求西方國家政府尊重基於1999年協議「不可分割的安全」原則，即任何國家都不能以犧牲其他國家的安全來加強自己的安全。

王毅於20日在匈牙利停留時，呼籲透過談判解決烏俄戰爭，而同一天，美國總統拜登突訪基輔以示聲援，承諾向烏克蘭提供價值5億美元（近新台幣152億元）的軍事援助，並宣布對俄羅斯精英進行額外的制裁，制裁措施將在本週全面公佈。

北京沒有譴責莫斯科對烏克蘭的行動，也沒有按照克里姆林宮的說法稱其為「入侵」，而克里姆林宮將戰爭描述為旨在保護俄羅斯自身安全的「特別軍事行動」（SMO）。俄羅斯2月24日對烏克蘭的入侵引發了第二次世界大戰以來最致命的歐洲衝突之一，也是1962年古巴導彈危機以來莫斯科和西方之間最大的對抗。