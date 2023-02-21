南投縣立委補選，國民黨候選人林明溱的文宣，註明「3天走訪58場告別式」。民進黨副祕書長黃建嘉表示，林明溱把參加告別式當政績，實在令人搖頭；林明溱競選總部則表示，那顯示林明溱基層跑得勤，辛苦的民眾在哪裏？林明溱就會往哪裡走。
蔡培慧競選辦公室表示，每場告別式都是天人永隔的悲痛，林明溱身為縣長沒有「哀矜勿喜」，反倒「當作政績」宣傳，這樣的心態，讓人感到十分遺憾。
黃建嘉指出，林明溱的文宣也提到他「體察民眾清苦」，但身為縣長，讓縣民生活清苦是「失職」，林明溱不知檢討，竟然還拿來說嘴？代表他擔任公職期間，其實是尸位素餐，無法帶給南投鄉親更好的生活。
林明溱競選總部表示，林明溱勤走基層，民進黨要罵就罵，他還是會堅持下去，而且民眾感受度一定不一樣；反觀蔡培慧當官沾醬油，不解決雞蛋的問題，還找陳吉仲泡茶是吃飽太閒？究竟了不了解南投人的需要？
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