黃姓男子於去年5月1日持偽造的左營海軍基地通行證，瞞騙海軍陸戰隊指揮部的衛哨兵，帶著女友至海軍左營基地危險品碼頭垂釣。橋頭地院審理後，依要塞堡壘地帶法之未經許可進入要塞管制區罪，處有期徒刑3月。

黃姓男子在2020年10月至去年年底因為承包海軍左營基地外包的平海營區土壤及地下水汙染改善統包工程，因此持有海軍陸戰隊指揮部核發的通行證。

黃男為了帶不知情的呂姓女友進管制區的海軍左營基地危險品碼頭陪他垂釣，竟然在住處以電腦以自己的通行證為樣本作偽造，再黏貼上女友的半身照片。以此矇騙為哨兵，進入營區垂釣。

此事因海軍陸戰隊防空警衛營基地警衛的陳姓士官長接獲通報，前往巡查並扣得變造的通行名冊一份，才識破黃男帶著女友非法進入管制區垂釣。

黃男與呂女在接受憲詢及偵查時都坦承犯行。橋頭地檢署依違反要塞堡壘地帶法等案件，聲請以簡易判決處刑。橋頭地院審理後，依要塞堡壘地帶法之未經許可進入要塞管制區罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。可上訴。