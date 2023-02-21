一名女網友日前陪男友回南部老家，發現男友帶她到「清蒸肉圓」店，她因從小只吃「炸肉圓」當下只吃一口，為此整天心情很差，與男友家人吃晚餐時也沒胃口，男友後來認為她做事不圓滑，2人應該不會長久，讓她很崩潰；其他網友卻認為原PO態度很有問題，不該為了肉圓臭臉一整天。

該女網友在Dcard發文，她日前與男友回對方南部老家，男友帶她到對方從小吃到大的小吃店，她走近一看發現一排蒸籠就發覺不妙，因為她沒辦法接受蒸的肉圓，從小只吃炸的外皮酥脆的肉圓，她當下只吃了一口，男友則相當不滿，認為她太誇張，她後來晚餐與男友家人吃飯時也沒胃口。

原PO男友後來隔了2、3個禮拜對她說，男友認為她做事不夠圓滑、太過任性，2人應該可能走不了很久，她事後崩潰發文「肉圓我就愛吃炸得脆脆的啊！如果是油泡的因為皮QQ的還可以接受，蒸的我就不行」，也無奈說如果真的因為肉圓喜好不同而分手，好像蠻搞笑的。

女網友陪男友回南部老家，男友帶她到「清蒸肉圓」店，她從小只吃炸肉圓當下只吃一口，為此整天心情很差，與男友家人吃晚餐時也沒胃口。（翻攝自Dcard）

不過多數網友留言反批原PO「我覺得重點不是肉圓，是你吃到不喜歡食物後跟人互動的態度之類」、「你到底是講了什麼話或做了什麼行為這件事才會被放大成這樣」、「從原po的言論來看難道不是兩個人都有問題嗎？誰會因為吃了個肉圓擺臭臉整天」、「這件事來說我覺得妳放錯重點了，他看起來不是因為妳討厭蒸肉圓而想分手，而是妳的態度」。