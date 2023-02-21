一名男子去年搭北捷時看見一名日本籍女乘客面容姣好且身穿短裙，他為了一己私慾竟持手機偷拍日本妹的大腿內側，事後日本妹發現通知捷運站人員並報警移送法辦。法院審理時認為男子拍攝的2張照片並未拍到內褲等隱私部位，因此判男子無罪。

男子阿榮（化名）在2022年11月9日晚間，搭台北捷運行經中正紀念堂站時，見到一名日本籍正妹竟心生歹念，以手機在捷運車廂內偷拍日本妹裙子大腿內側，日本妹發覺自己被偷拍急忙通知捷運站務人員，警方獲報後當場逮捕阿榮，並檢視手機，發現內有兩張日本妹的裙底照，以涉犯刑法妨害秘密罪嫌移送法辦。

日本妹表示阿榮偷拍自己裙子、內褲，但法官勘驗2張偷拍的照片發現畫面中僅能看見短裙、大腿及雙腳，難以看見日本妹的身體隱私部位或內褲，法官認為當天日本妹穿著短裙，露出大腿及雙腳，該等部位並非非公開身體隱私部位，因此阿榮並未拍下隱私部位，此外，復查無其他積極證據足以證明阿榮有妨害秘密犯行，因此法官最終判阿榮無罪。

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