高雄內門宋江陣將於2月25日登場，今舉辦行銷記者會。（柯宗緯攝）

高雄內門宋江陣將於2月25日登場，今舉辦行銷記者會。（柯宗緯攝）

宋江大宴十道菜色曝光。（柯宗緯攝）

創意宋江陣代表台南大學受邀演出。（柯宗緯攝）

創意宋江陣代表台南大學受邀演出。（柯宗緯攝）

高雄內門宋江陣將於2月25日登場，受到日前「流水席之亂」熱潮，每桌1萬「宋江大宴」240桌，開放1天預訂一空，今（21）日市府祕書長郭添貴再宣布，再加碼60桌，讓搶不到的民眾還有機會大飽口福，不過郭一度口誤講成每桌1000元，讓一旁幕僚嚇出一身冷汗。

今總體行銷記者會上，特別邀請傳統武陣代表內門國小宋江陣與創意宋江陣代表台南大學尬陣交流，共同預告系列活動開始，包括高市府祕書長郭添貴、觀光局長高閔琳、高市觀光協會理事長劉坤福、高市旅館公會理事長周文彬等人都到場力挺。

郭添貴指出，睽違3年復賽的創意宋江陣頭大賽，今年再度登場，2月25日、26日2天將進行初賽，3月4日進行決賽，前3名獎金分別為80萬、60萬及40萬元，較上屆提高20萬、20萬及10萬元，總獎金高達200萬元，盼激勵全台各方校園及民間好手，一起發揚武術強身、平安團結及陣頭美學。

「宋江大宴」原本僅有240桌，2月10日開放預訂旋即秒殺，但據了解部分民眾未在期限內匯款、或是湊不到1桌10人，因此最後有多餘的名額釋出，反應同樣熱烈。

觀光局為回應大家的需求，2月25日、26日及3月4日的宋江大宴，將各再加開20桌次，民眾可透過宋江陣官網連結https://www.who-ha.tw/chefstable填寫訂席資料，或透過0988-281-452訂席專線預定。

本次主辦的南海紫竹寺湯富隆主委今也率領總鋪師們，搶先曝光十道辦桌菜色，包括十道佳餚，包括在地羅漢門魚翅羹「大鴻展翅羅漢羹」、清蒸石斑魚「年年有魚吉慶家」、唐朝一品封肉「封收大吉鑼鼓喧」等，令人看了垂涎。

觀光局長高閔琳指出，原為地方民俗活動的宋江陣，市府加入創意宋江陣頭大賽，除推廣傳統藝陣文化，又加入創新的表演藝術，吸引許多國內外遊客每年定時造訪內門觀賞精典賽事、品嘗總舖師手路菜，期待帶動內門及旗美九區周邊觀光產業。