美國總統拜登上任來失言不斷，包括訪日時突喊美國會保衛台灣，演講時說兒子在伊拉克犧牲，助選時稱將解放伊朗，及講錯美國州數等。前立委蔡正元今(21日)在臉書指出，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森說，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，拜登竟然回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」，令不少網友驚呼兩岸都需要覺醒，不能被政客出賣了！
蔡正元分享了美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森（Garland Nixon）的推特發文，文中指出白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，拜登竟回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」。
網友表示，「幾天前就有網友貼出了，台灣似無有媒體敢貼出，知名度高的蔡先生，是第一位率先貼出的」、「有幾個名嘴及媒體敢說實話！」、「兩岸都需要覺醒！不能被政客出賣了！很明顯西方世界正用盡各種方式想製造中華民族自我毀滅；兩岸都要理性，尤其是老百姓，要給執政者壓力」、「這很正常，美國也快撐不住，美債要到點，趁現在還有力量再來一場烏克蘭模式，再收一波韭菜爽」、「台灣人都要知道的事」。
還有人說「唯有毀滅台灣才能成就美國的偉大」、「疑美？我從不！我從不懷疑，美國滅掉台灣的計畫，他們看台灣的半導體不爽很久了」。
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