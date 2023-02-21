美國總統拜登上任來失言不斷，包括訪日時突喊美國會保衛台灣，演講時說兒子在伊拉克犧牲，助選時稱將解放伊朗，及講錯美國州數等。前立委蔡正元今(21日)在臉書指出，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森說，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，拜登竟然回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」，令不少網友驚呼兩岸都需要覺醒，不能被政客出賣了！

蔡正元分享了美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森（Garland Nixon）的推特發文，文中指出白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，拜登竟回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」。

網友表示，「幾天前就有網友貼出了，台灣似無有媒體敢貼出，知名度高的蔡先生，是第一位率先貼出的」、「有幾個名嘴及媒體敢說實話！」、「兩岸都需要覺醒！不能被政客出賣了！很明顯西方世界正用盡各種方式想製造中華民族自我毀滅；兩岸都要理性，尤其是老百姓，要給執政者壓力」、「這很正常，美國也快撐不住，美債要到點，趁現在還有力量再來一場烏克蘭模式，再收一波韭菜爽」、「台灣人都要知道的事」。

BREAKING NEWS: White House insiders leak that, when asked if there could be any greater disaster than the neocon Ukraine project, President Biden responded, "wait until you see our plan for the destruction of Taiwan." — Garland Nixon (@GarlandNixon) February 15, 2023

還有人說「唯有毀滅台灣才能成就美國的偉大」、「疑美？我從不！我從不懷疑，美國滅掉台灣的計畫，他們看台灣的半導體不爽很久了」。