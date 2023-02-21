這份首次鎖定熟齡族的「經濟安全未來趨勢」問卷調查，由弘道老人福利基金會於2022年11-12月期間，針對50-64歲民眾進行調查，共回收近700份有效問卷。調查發現，熟齡族最擔心長期照顧費用(74.7％)，其次為醫療支出(68.4％)，以及緊急意外支出(49.8％)，受訪者普遍覺得退休金準備不足，近8成認為退休金需要500萬元以上，3成認為需要1,000萬元以上才夠，平均計算下來，整體熟齡族認為應準備的退休金高達837萬元。若以國人平均餘命81歲計算，從65歲至81歲平均下來，每月需求為43,600元。以勞工為例，扣除勞保局統計的每月平均勞退與勞保年金給付後，每月資金缺口為5,833元，總缺口金額達112萬元。

針對熟齡族「金融觀念」及「購買行為」的調查發現，43％受訪者認為自己可承受的風險等級低，卻期待在投資獲得高收益；在購買金融產品時，有2成的人不看契約。15％的受訪者回覆有看沒有懂，會看契約且能完全理解的僅佔23％，若熟齡族觀念不正確或缺乏判斷能力，極有可能增加落入不當投資或被金融詐騙的風險。

調查也顯示，在「以房養老」、「安養信託」、「年金保險」、「長照保險」及「退休準備平台」等五大金融服務中，熟齡族使用率最高的是保險類，包括長期照顧保險(17.22％)及年金保險(15.21％)；雖有超過7成的熟齡族知道「以房養老」，但實際使用率不到3％。對於未來經濟安全措施，熟齡族最期待的是友善高齡的金融產品資訊(54.2％)，其次為設立友善高齡相關查詢平台(46.8％)，以及推廣高齡就業輔導(41.8％)。

北富銀資深副總吳薏菱表示，身為金融業者，北富銀關注超高齡社會將衍生的經濟安全議題，並在高齡友善產品及服務、高齡金融安全保護上，投注非常多的心力，包括結合AI科技進行智能防詐，同時積極優化銷售流程及產品設計，以加強對高齡客戶的關懷與服務。吳薏菱指出，針對高齡族特有的金融產品需求，北富銀積極發展包括安養信託服務、保單活化、小額終老保險等產品，在服務上，則打造了分行樂齡專櫃、電話樂齡專線及網站樂齡專區，在所有觸點提供高齡民眾更易用的服務體驗。北富銀期待從此次高齡經濟安全調查中洞悉趨勢與服務上的缺口，強化高齡經濟安全防護網，讓高齡生活更有保障。