微波加熱食物又快又方便，但有人認為微波輻射會污染食物，甚至還會破壞營養素，不過營養師廖敏涵提到，其實微波爐都會加裝防輻射外洩裝置，所以使用時不用擔心，而且微波加熱時間較短，比起水煮、油炸等傳統加熱方式，營養素反而較不易流失。

營養師廖敏涵在臉書粉專「Ruby兔子/營養師」指出，微波爐一般都會加裝防輻射外洩裝置，除非是出現故障，反則不太會有輻射外洩問題，當微波加熱完畢後，裡面的電場就會停止，微波輻射不會出現在食物裡，此外微波輻射能主要影響是食物的水分，水分子透過摩擦生熱轉為熱能，也不會讓食物被汙染。

廖敏涵強調，以目前文獻研究來看，並未發現微波加熱後，食物會產生有毒成分，不過民眾微波食物時，反而應注意器具的材質，千萬不可使用金屬材質，例如不銹鋼、鐵、鋁箔紙等，會產生反射作用損壞微波爐，而使用塑膠微波，則需選擇具耐熱性的材質。

廖敏涵進一步補充，比起其他傳統加熱方式，例如水煮、油炸、烘烤等，微波靠水分子摩擦生熱轉換成熱能，因此食物水分會明顯減少，不過營養素的保存率反而較高，像是醣類、蛋白質、礦物質等，而且有文獻研究，比較各種加熱方式對蔬菜中植化素和抗氧化能力的影響，發現微波和烘烤對於植化素破壞程度最小。

廖敏涵最後分享，微波食品加熱時，可以此用哪些材質器皿？首先就是玻璃、陶瓷等非塑膠塑膠材質，若是使用塑膠材質器具，則應選擇聚丙烯PP，也就是回收標誌5號，盡量少使用一次性的紙製容器，也要避免食物的酸、鹼和油脂接觸塑膠材質。