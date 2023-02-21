PChome網家集團今舉辦董事會，公布111年第4季及全年財務報告；第4季合併營收為新台幣131.97億元，合併稅後淨利為973萬元，歸屬母公司業主權益後為818萬元 每股盈餘(EPS)為0.06元，成功扭轉連續4個季度虧損情形，本業、合併獲利雙雙轉盈；現在不領薪水的集團董事長詹宏志卻表示，營運好轉要可長可久才支薪。

詹宏志日前給員工的內部信曝光，兌現去年股東會承諾，營運不好就不支薪，信中坦言自己從今年1月起開始，就不領取薪水；PChome單季由虧轉盈了，何時可以領薪水？詹宏志表示，營運好轉是好消息，他也承認這件事不容易，去年股東會就決定不領取薪水了，現在待營運好轉可長可久確立後，再來談支薪的事宜。

PChome去年第4季由虧轉盈，詹宏志指出，可以追回母公司前3季虧損，可以算是新任執行長張瑜珊與團隊合作第一張成績單；不過，累計2022年合併稅後淨利為4359萬元，歸屬於母公司業主損失為5279萬元，每股盈餘(EPS)為負0.42元。

詹宏志坦言，去年處於艱難逆境的困境中，筆電、桌上型電機等3C商品銷售皆呈衰退，且面對的競爭者比過去更強大、數量更多、樣態也更多元，營運必須調整的項目，有前所未有的壓力。

詹宏志表示，很高興張瑜珊上任半年以來，沒有採取短線、灌業績作法，而是從根本上去改良，如花時間尋求商品價格競爭力、對消費者回饋、行銷與管理費用合理化，希望費用與業績有一個更有效率的關聯，並同步回應消費者的批評與期待，大力改革長期以來結構上包袱；結構改善再追求成長，詹宏志期許，5年後PChome營收可以再翻倍。