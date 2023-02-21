信義房屋鳳山鳳頂店詹懿最近拿到「新秀獎」，這張優秀的成績單，不僅讓她自己和所屬分店都十分開心，更是給「前世情人」爸爸最驕傲的禮物，因為她的爸爸詹孟岳，也有25年信義房屋工作資歷。

有趣的是，當兩人談起各自的房仲經歷，詹孟岳說，2、30年前拍攝屋況照片，得用底片相機、再拿到照相館沖印後才能提供給客戶，準備不動產說明書，也得親自跑地政機關調資料，花費數天工夫才能完成，更遑論沒有手機、通訊軟體，只能依靠室內電話及BBcall和客戶連絡；詹懿則笑說，現在當房仲，公司提供的數位工具變多，無論聯繫客戶、物件資料等，都是「一指搞定」，與爸爸當年有很大不同。

雖然作業方式有很大的不同，但兩人卻異口同聲表示，房仲工作最大的成就感，就是「幫助他人」、為客戶「成家立業」。詹孟岳也期勉女兒，未來還有很多挑戰，應該持續為了產業、公司、自己，創造更美好的成果。

其實，詹懿是高雄女中、政治大學財政系畢業的學霸，畢業後，曾留在台北工作3年，直到去年考量家人都在高雄，決定返鄉求職；而考量南部職缺性質與薪資待遇，加上小時候曾參加爸爸的員工獎勵旅遊、分店活動等，對信義房屋同事之間正向互動氛圍印象深刻，她決定加入信義房屋「闖一闖」。

詹懿透露，爸爸一開始不太看好，因為即便再認同公司的經營理念及對新人的培育方式，卻也忍不住擔心容易緊張的她做不來，再三提醒「如果妳沒有決心，那就不要進去上班！」

順利錄取後，詹懿也笑說「真的很辛苦！」主要是因為自己真的很容易緊張、焦慮，才報到第二天竟然就因為「還沒簽到委託」而哭了。所幸信義房屋提供完善的師徒制，分店也有很強烈的支持系統，除了店長時時鼓勵，師父也總是給予理性的建議，適時安撫她不安的情緒；信義房屋也提供有條理的專業培訓課程，還安排實地演練的情境題，例如讓新人模擬如何向客戶講解不動產說明書等，在在幫助她加速熟悉這個完全陌生的領域。

靠著努力學習、勤走商圈發揮鄰家女孩的特質，詹懿新人期間無論在委託、業績兩方面都拿到好成績，不僅順利轉正，更獲得門檻極高的新秀獎。過去半年，她曾在社區公園、社區普渡時認識住戶，進而接到委託，也曾經認真研究一位自住買方的上班通勤路線、現金流及貸款狀況，將對方原本比較模糊的購屋需求慢慢收斂，最後順利買到最適合的物件。最後，她更拿到了號稱「只有千分之一信義房屋新鮮人才能拿到的新秀獎」。

詹孟岳感性地說，詹懿的「懿」字，藏著「一心」兩個字，這是當年他所待的分店名稱；不僅女兒的名字和信義房屋有緣，去年女兒也加入信義，甚至獲得了新秀獎、全高雄MVP獎項，最要感謝公司的栽培，且相信女兒會比自己更優秀、更青出於藍。