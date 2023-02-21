李四川回故鄉追「粉紅超跑」！ 加碼與妻放閃照 網全暴動

每年的白沙屯媽祖進香，鑾轎「粉紅超跑」都是外界津津樂道的焦點。台北市副市長李四川20日在臉書貼出，他回故鄉小琉球參加碧雲寺觀音佛祖三百週年遶境活動的照片，還強調「觀音佛祖(觀音媽)也有粉紅超跑」。

李四川表示，自己受邀偕同太太回家鄉（小琉球），參加信仰中心碧雲寺觀音佛祖三百週年首次全島平安遶境（觀音佛祖文化祭），他除了請觀音佛祖上輦轎外，也祈求國泰民安，風調雨順。

對於李四川貼的「粉紅超跑」照片，網友紛紛表示，「觀世音菩薩會保佑川伯全家平安健康的」、「有信仰精神會有寄託，而且觀音會保佑大家」、「我們琉球人的驕傲」、「好可愛的粉紅超跑」、「粉紅超跑正流行」。

台北市副市長李四川貼出騎機車載老婆的照片。（圖／取自李四川臉書）

除了觀音媽的粉紅超跑外，李四川還加碼一張騎機車載老婆的照片，國民黨最美發言人李明璇看到後也忍不住稱讚，「第一張好有愛，好浪漫」。其他網友也留言，「好恩愛！好可愛的夫妻情深」、「原來川伯副市長會騎歐兜擺、真接地氣」、「還沒看過副市長騎機車，真的是平民副市長！」