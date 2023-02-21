日本2011年發生規模9.0的「311大地震」，引發的巨大海嘯，淹沒東北海沿岸地區，最終釀成22000人失蹤或死亡，那時，台灣捐出200億日圓的善款，締造台日友好的橋樑，近日網紅、前主播「視網膜」(陳子見)前往日本旅遊，就遇到計程車司機不停道謝，還超暖不收他任何車資，讓他不禁直喊：「好感人！」

視網膜21日表示，上週在大阪從飯店搭車到南海難波，司機得知他是台灣人後，開心地說很感激台灣對日本的幫助，並說一直很希望以各種方式報答。當下，視網膜勉強用很粗淺破碎的日文回應，想不到，昨(20日)竟發現台幣352元車資被刷退，讓他直呼：「好感人」，隨後也開玩笑稱：「但希望不是那位司機按錯」。

貼文一出，自助旅遊達人、前醫師林氏壁(孔祥琪)留言：「都過了12年他們都還記在心上，真感動！你有沒有謝謝他們提供AZ疫苗呀」，視網膜遺憾回應：「他們真的很常提到311，我那時候忘了疫苗的日文了」，許多曾被日本人道謝的網友很有共鳴，紛紛附和：「很久之前去大阪，搭電車遇到一個老先生知道我是台灣人，一直感謝」、「我在澀谷問路的時候，反而被陌生日本人當面感謝，真的感動到」、「2019年去九州也被感謝過，心裡真不好意思但又很驕傲」。