俗話說「賺錢有數，生命要顧」，為了工作忽略小病當心得不償失，胸腔內科醫師蘇一峰今（21）日表示，一名50多歲婦人數年前發現肺部有1公分結節，但忙於工作的她並未放在心上，沒想到近期因「輕微咳嗽」看診，竟診斷出肺癌且癌細胞已開始轉移，X光及電腦斷層檢驗還出現「滿天星」的畫面，讓蘇一峰看了相當不捨，直說：「生命已經在倒數計時了」。

「其實職場工作不缺你一個人，但是家人不能沒有你」。蘇一峰今日下午在個人臉書發文表示，有一名50多歲的職場女性，3年前員工體檢照X光時，發現有1公分的肺結節，不過當時她選擇以工作為重，並沒有進一步治療。

不料，3年後再次檢查，婦人的身體發現驚人變化，雖然沒有明顯咳嗽，但肺癌已開始轉移，X光和電腦斷層的檢驗出現「滿天星」的模樣，肺部左上方還有顆4、5公分的腫瘤，讓蘇一峰不禁大嘆，「生命已經在倒數計時了」。

據《ETtoday新聞雲》報導，蘇一峰指出，肺癌初期幾乎沒有任何症狀，大約有6、7成肺癌患者出現咳嗽等呼吸道症狀就醫時，才知道已是癌症末期，甚至無法開刀治療。蘇一峰表示，其實透過低劑量電腦斷層，以及普通電腦斷層，皆可發現肺部X光難以察覺的毛病，可以查出0.2或0.3公分的微小結節，而X光片只要小於2公分就可能看不見，「想要揪出肺癌，別再只依賴X光片」。