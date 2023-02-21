德國當代藝術家彼得・辛莫曼近年最新創作，將在台首次快閃亮相。他對環氧樹脂媒材的專研，在德國當代藝術中獨樹一幟，23日至26日，他將在台北路由藝術與台灣觀眾交流。

彼得．辛莫曼作品多元，1980年代末創作的「封面繪畫」系列，即以環氧樹脂在畫布上，以極為寫實的風格重現地圖集、藝術書籍、旅遊指南甚至是詞典封面。而後他創作了多幅硬紙板作品，2000年他又創作了一系列油畫作品，不斷在自我挑戰創新的可能。

使用彩色環氧樹脂進行創作，可說是彼得．辛莫曼近40年創作生涯的創作主軸，並獲得包括法國龐畢度藝術中心、紐約現代美術館等機構的邀請展出與典藏。 此次展出的環氧樹脂畫作中，〈鈀〉和〈朱紅〉以不同方式展現了色彩的流動與動能，展現豐富的色彩表現力。〈縮時〉與〈玉〉則以色彩團塊的不同層疊，表現出時間壓縮的緊密與翠玉晶體結構中的紋理分布。

彼得．辛莫曼擅於把環氧樹脂這個材料層層堆疊，表現出彼此分離，但又能再次聚合的優雅狀態。雖具層次，但卻不顯得厚重。且作品雖是藝術家有意為之，但媒材本身又像是有意識地流動、結晶。藝術家也曾表示，自己喜歡不可預測的東西，觀者必須全然地透過感受來理解它們，而自己亟力透過創作，提出對物件的「認知」與物件的「呈現」的差距，他說：「我想反映的是當代性」。