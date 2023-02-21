疫情趨緩、邊境逐步解封，屏東縣長周春米宣布，3月將率團參加亞洲最大規模的東京國際食品展，並前往日本大阪及三重地區考察當地交通運輸。

周春米指出，先前在疫情爆發期間，屏東曾多次援助日本城市防疫物資，締結許多好緣，而當屏東鳳梨遭大陸禁止進口時，日方也不吝伸出援手，採購支持台灣農產，雙方在彼此困難時互相扶助度過難關，雪中送炭情誼彌足珍貴。

因此上任第一次出國訪問就選擇日本，除了重視日本市場外，也希望更進一步促進台日友好，加強雙方經濟產業、觀光、文化等互動。

她也透露，此行另一項重點就是考察交通運輸，因為恆春觀光鐵路作為國家整體軌道路網建設一環，未來與高鐵延伸屏東、南迴鐵路雙軌化暨提速、加上高雄捷運延伸東港林邊計畫，可串聯提升整體軌道公共運輸系統服務水準，創造優質及便利的鐵路旅行體驗，她也將建請中央加速辦理期程，帶動屏東城市翻轉。

此次也會與日本近畿地方最大的鐵道公司「近畿日本鐵道」進行交通與觀光經濟活動的觀摩交流，進一步了解結合在地文化和歷史，設計觀光套票，作為回國後旅遊設計的精進。