111學年度HBL高中籃球甲級聯賽將於3月12日、13日於台北小巨蛋進行最後4強總決賽，今年總決賽索票、取票共分4場次，每場次每人最多索取2張門票，2月25日上午9點開放索取3月11日場的之票券，2月26日上午9點則開放索取3月12日場次之票券，球迷可至全國7-ELEVEn門市ibon機台及ibon網索、票，票券將依現場取票情況釋出，請球迷隨時進行查看並進行索/取票，系統最晚將於3月10日晚間10點關閉。

為了杜絕黃牛，高中體總仍為索票、取票採實名制登記，索取票時須備妥持票者本人姓名及身分證字號（每張票券分別需填上入場者之姓名及身分證字號），每位民眾每場次至多可取2張票券，索票後需於規定時程內進行取票，否則視同放棄。入場者必須與票券上資訊一致，身分證字號若登記錯誤者，該票券將無法入場。

至於網路索票向隅的球迷先別失望，本學年本次共4場次HBL總決賽門票，將視場館內現場的人流狀況開放候補民眾入場觀賽，3月11日及3月12日第1、2場次預計開放1000名候補觀眾，3月11日及3月12日第3、4場次預計開放500名候補觀眾，將視現場的人流狀況遞補，額滿為止。

高中體總也提醒索票成功的第4場次球迷（3月12冠軍賽場次）注意進場時間，需在男生組冠軍賽第1節前完成進場動作，否則持有票券將失效，並由現場候補球迷依序遞補進場。

HBL 4強總決賽索票場次安排，總決賽3月11日賽程，上午10點開始的女生組淡水商工對南山高中，以及中午12點開始的男生組光復高中對壘能仁家商為「第1場次門票」，下午4點展開的女生組北一女中迎戰陽明高中，以及該日晚間6點男生組松山高中對戰南山高中為「第2場次門票」；﻿3月12日的男、女生組季軍戰為「第3場次門票」， 3月12日的男、女生組冠軍戰為「第4場次門票」。﻿

「第1場次門票」及「第3場次門票」結束後現場會進行全館清場，除特定持證者外均需離場，藉此讓更多球迷進場近距離體驗HBL現場魅力。

HBL總決賽索票規則。（高中體總提供）

HBL總決賽索票規則。（高中體總提供）

HBL總決賽索票規則。（高中體總提供）

HBL總決賽索票規則。（高中體總提供）

HBL總決賽索票規則。（高中體總提供）

HBL總決賽索票規則。（高中體總提供）