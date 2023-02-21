已退出國民黨的鴻海創辦人郭台銘，日前表態有意代表藍營挑戰2024總統大位，台北市議員秦慧珠今表示，郭台銘在黨內仇恨值很高，若郭回到國民黨，但黨內沒有提名他選總統，會不會繼續留在國民黨內，為黨打拚？還是沒有被提名，又會離開國民黨，這部分得公開回答。

秦慧珠今於網路直播節目「新聞不芹菜」接受資深媒體人黃光芹專訪，她坦言，黨內仇恨值最高的是郭台銘，因為對黨內一些人士來說，會覺得四年前郭把國民黨罵一頓後退黨，等到藍營九合一大選大勝後，又要回來分一杯羹。

秦慧珠指出，郭台銘若在初選輸掉，就得留在黨內繼續支持出線的候選人，因此她要質問，如果郭回到國民黨，但黨內沒有提名選總統，會不會繼續留在國民黨內、為黨打拚？若還是沒被提名，又會不會離開國民黨？她直言「我覺得郭台銘要公開回答我的問題」，並強調很多國民黨人都在等答案。

秦慧珠強調，郭台銘如果願意參加國民黨機制，那在初選輸掉後，就應該繼續留在國民黨，否則如果再度離開，對郭、國民黨都是種傷害。