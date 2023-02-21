台南實物愛心銀行為提供生活遭逢變故或3餐難繼的弱勢民眾，可以就近領取物資。為關懷弱勢，社團法人台灣省會計師公會捐贈新台幣50萬元，21日舉行捐贈儀式，以行動支持台南市政府實物愛心銀行政策，讓需要的人得到幫助。

21日捐贈儀式，包含社團法人台灣省會計師公會副理事長吳岳峰、主委李惠如、主委邱芳才、顧問邱素蘭、顧問陳錦裕、顧問蘇昭雄、副主委林宏源、執行長余建畿、會計師蘇上傑等人均到場支持響應。

社團法人台灣省會計師公會長期支持南市府推動實物愛心銀行，去年捐助50萬元，這次再捐50萬元，以實際行動支持實物愛心銀行。(台南市社會局提供)

根據台南市社會局統計，南市實物愛心銀行自2019年設立，至2023年1月底，已累計近18萬人次受益。黃偉哲表示，社團法人台灣省會計師公會長期支持南市府推動實物愛心銀行，之前曾捐助2000包白米、去年捐助50萬元，這次再捐50萬元，以實際行動支持實物愛心銀行。

黃偉哲指出，在整體景氣環境不佳時，社會上需要幫忙的弱勢朋友就會比較多，透過實物銀行，以點數換取需要的食物或用品，既可讓受助者挑選自己真正需要的，也不用擔心愛心捐款被拿去挪做他用。自開始推動以來，實物銀行已取得不錯的成果。

台南市社會局指出，台南市的實物愛心銀行自2022年起，分為永華區、永康區、新豐區、新營區、玉井區等5大區，委由民間團體透過實體店面、合作分店及實物分站等方式，提供3層次的提貨服務，並規劃於尚未設置實體店面之行政區，增設每週至少開放1時段的實物分站，增進民眾領取物資之便利性。(記者張雅雲/台南報導)