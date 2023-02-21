受整體景氣與政府加嚴房市控管政策的影響，2022下半年起，房市熱度轉冷，但進入信義房屋官網搜尋物件的流量，農曆年後有回升趨勢，顯見自住買方的剛性需求仍在。而在買方搜尋熱度逐步回籠的狀況下，信義房屋進一步統計「一站式找房找房貸」網頁的數據，其中，搜尋台北市物件的網友，平均輸入的自備款額度354萬，平均希望每月還款金額為2.7萬；其次是搜尋新竹市物件的網友，平均輸入的自備款額度為271萬，平均希望每月還款金額2.2萬。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，以搜尋台北市物件的網友自行輸入的自備款、每月還款金額來看，「與市場現況有點距離」，自備款超過350萬，但月還款希望壓在3萬元內，可能是有父母資助自備款購屋，但當自己要還房貸時，仍不希望負擔太重，不過，如果買在台北市但月繳3萬以內的房貸，可能只能選擇蛋白區、巷弄內屋齡較高的小公寓，比較有機會。

至於其他縣市，曾敬德認為，網友自評的自備款額度及每月還款能力，看起來較有機會找到中古屋物件。而綜觀七都整體購買力，也可看出一般民眾仍希望每月房貸還款壓在3萬內，若是房價較平價的縣市，甚至希望在2萬以內。