統計國內高息ETF，群益台灣精選高息ETF 21日上漲2.12％，盤中最高達18.33元，收盤也收在相對高點的18.31元，是繼8日以來再度觸及18元價位，在同類型的高息ETF中榮登單日漲幅之冠；其次則是富邦特選高股息30、大華優利高填息30，漲幅分別達1.17％、0.92％。

觀察群益台灣精選高息ETF持股分布，首重半導體業、電腦及周邊、航運業等，大華優利高填息30 ETF前五大成分股中也包含萬海、長榮兩檔，受惠21日航運類股撐盤，上市航運類股指數大漲2.29％、高居上市類股之冠，股價雙雙受到激勵，創下掛牌新高。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，升息循環進入尾聲，投資人要求的收益水準已隨調升利率水漲船高，故兼具營運成長、股息收益，且去年評價已明顯修正的半導體族群最有望吸引資金，其次則是現金股息率可望創高的航運類股。

反之，未符合投資人提升現金股息收益率需求的金融類股，則可能出現「提款機」效應，建議投資人可鎖定半導體、航運類股等配置較重之ETF，並避開持有較多配息有下修風險之產業者，以提升整體績效表現。