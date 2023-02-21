外資現貨賣超2億，期貨淨多單縮減至16,938口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為9,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量呈現相當。
群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面目前台股續作三角壓縮格局，短線待量能逐漸放大回升後，台股方能挑戰年線壓力位置。
美股休市，台股21日呈現區間震盪整理格局，盤中一路平盤上下游走，終場台股收在平盤附近位置，成交金額放大至2,212億。目前台股呈現輪漲結構，短線在台股下檔支撐持續墊高下，台股的拉回仍可以選擇權方式樂觀操作。
外資現貨賣超2億，期貨淨多單縮減至16,938口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為9,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量呈現相當。
群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面目前台股續作三角壓縮格局，短線待量能逐漸放大回升後，台股方能挑戰年線壓力位置。
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