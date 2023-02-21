由噶瑪蘭族藝術家杜瓦克與陳淑燕共同創作的裝置藝術「Lima島嶼海洋」，2021年曾在新竹燈節展出，在東部海岸國家風景區管理處的支持下，將落腳在台東縣成功鎮圖書館前草地公園，並於23日辦理點燈儀式，同時串連228連假，舉辦系列活動。

東管處表示，由新社部落噶瑪蘭族人杜瓦克與陳淑燕共同創作的裝置藝術作品「Lima島嶼海洋」，採用噶瑪蘭族Sanku竹藤編魚筌、樹皮布、草木染、手造紙等古老手藝和在地素材，造型有如海浪、島嶼的造型，還有立起的航行竹帆，在黑夜裡散發溫暖黃、藍光芒。

「Lima島嶼海洋」2021年新竹光臨藝術燈節展出後，在東管處支持下，落腳台東縣成功鎮鎮立圖書館前草地公園，讓作品永續傳遞的精神。

東管處將於23日下午5時舉行點燈儀式，並從23日至28日起一連6天辦理「Lima島嶼海洋」系列活動，以「Lima島嶼海洋點燈」、「成功人事市集」、「樂團表演活動」、「達人帶路電輔車之旅」串連228連假旅遊，邀約大家開心體驗。

24日則由「成功人事市集」、「樂團表演活動」、「達人帶路電輔車之旅」陸續接棒，「成功人事市集」廣邀在地商家以獨創手作、生活百物、特色餐點等攤位，民眾於現場活動拍照作品並Tag活動地點上傳即可領取面額100元抵用券，開心採購在地用心美食、美物，黑孩子樂團也陪伴在會場表演和大家一起歡樂度過。

「達人帶路電輔車之旅」則從24日起至28日，由專業導覽人員領騎，每日以不同主題導覽（文化走讀、小鎮漫遊、漁村特色之旅等），每日場次10名為限，免費帶您體驗成功小鎮結合近海、漁業、騎訪當地自然生態、人文風光。