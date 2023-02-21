阿里山花季3月10日至4月10日登場，阿里山森林遊樂區31種櫻花已接力登場比美，萬眾矚目的主角「染井吉野櫻」預計3月上旬至中旬盛開，為疏解賞花車潮，交通部公路總局於3月11日至4月9日間的12個假日管制交通，嘉義林管處則對轉乘旅客有購票優惠。

琉球山櫻花目前於阿里山工作站前、沼平公園盛開。（嘉義林管處提供／廖素慧嘉義傳真）

公路總局於3月11、12、18、19、26日、4月1至5日清明節連假以及8、9日，共12個假日的上午6至11時實施交通疏運管制措施，台18線66K（湖底）至88.2K（阿里山國家森林遊樂區大門）管制小客車通行。

嘉義林區管理處表示，交管期間在台18線觸口自然教育中心對面，開設甲乙類大客車臨時售票處；配合小客車管制，台18線61K樂野服務區售票，讓轉乘客運的遊客可提前購買遊樂區門票，票價打75折優惠。

嘉義林管處表示，阿里山森林遊樂區內有31種櫻花，目前阿里山工作站前、沼平公園有山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻盛開，而小櫻王「唐實櫻」已開花2-3成，預計本周至3月初盛開，台灣原生種霧社櫻2月底3月初接力綻放。

唐實櫻搶先在櫻王「染井吉野櫻」綻放前先盛開，預計2月下旬至3月大放美姿。（嘉義林管處提供／廖素慧嘉義傳真）

祝山染井吉野櫻已含苞待放，預計3月上旬陸續開花。（嘉義林管處提供／廖素慧嘉義傳真）

此外，櫻王「染井吉野櫻」已含苞待放，預計3月中盛開，而3月上旬沼平、祝山地區的染井吉野櫻將陸續開花；高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻則預估4月上旬開花，花期至4月下旬。