刑事局中打破獲詐騙機房 集團成員驚見天道盟背景

隸屬於天道盟正義會的李姓男子，受人委託在桃園以租屋方式設置詐騙機房，並招攬成員對大陸民眾行騙，李男為躲避查緝，還提供集團成員宿舍，刑事局中打五隊接獲線報，經持續追查，去年9月搜索集團機房等處，逮獲李男等13人，其中1人還背著9條通緝，今年初檢方依詐欺等罪嫌起訴其中11人。

警方指出，去年5月接獲線報，指稱天道盟正義會李姓男子（27歲）在桃園大溪、八德等處租用透天厝或大樓，專門用來經營詐騙機房，短期獲利可達數千萬台幣，懷疑他背後另有金主，經持續追查，去年9月會同台中市刑大、桃園市刑大等單位，搜索桃園等5處地點，先逮獲李男等10人，之後又查獲提供電信設備的周姓共犯等3人。

警方在詐騙機房等處起出集團行騙用的手機、筆記型電腦及現金20多萬、教戰手冊等贓證物，經調查發現，李男為了躲避查緝，不但提供集團成員宿舍，還特意將機房、宿舍設置在不同地點，透過這種「工作、生活」分流的方式，且每月更換地點，降低被查獲的風險。

值得一提的是，警方查獲集團成員後，發現其中1名嫌犯身上竟背著9條通緝案，可說是詐欺慣犯，另1名成員身上也背著詐欺、毒品共6條通緝，經持續擴大追查，去年11月底查獲幕後金主，並當場查扣160多萬元現金。

警方調查發現，該集團以李男為首，專門向周男等共犯購買人頭門號，透過網路向大陸民眾行騙，先佯裝自己是公安、謊稱民眾涉入刑事案件，有個資外洩的情況，之後再轉由另名成員協助被害人報案，該集團去年初開始經營，截至被查獲時不法獲利達4000多萬，檢方依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌，目前已起訴其中11人。