教育部國教署2019年起要求既有就學補助或津貼方案辦理退場，台北市長蔣萬安拋出2至4歲每學期私幼補助從1萬3660元提升至2萬5000元政見恐難實現。台北市教育局副局長陳素慧21日表示，考量到台北市消費支出為全台之冠、私幼學費亦相當高，教育局決定推出新的「私立幼兒園教育扶助補助方案」，以減輕家長負擔，待與教育部溝通後，才能確定具體金額。

為配合行政院執行《我國少子女化對策計畫》，教育部國教署2019年起要求包含台北市在內各縣市，針對既有就學補助或津貼方案辦理退場，因此，北市教育局推出每學期補助1萬3660元的「一生六六大順」方案將補助至今年7月31日止。

教育局並於去年起推動每學期補助最高2萬5880元的「您我寶貝你」私幼差額補貼方案，卻被國教署認定為新增的幼兒補助，若堅持推行，將扣減補助台北市教育經費1.53億元。

教育局副局長陳素慧指出，考量台北市消費支出為全台之冠、私立幼兒園學費收費亦相當高，台北市將規劃新方案「私立幼兒園教育扶助補助方案」，以減低家長經濟壓力，而非因應少子女化對策，所需補助經費由台北市全額負擔。

她強調，未來將持續與行政院及教育部溝通，讓台北市在不提高自籌教育經費情形下推行私幼補助，實質減輕家長育兒負擔。