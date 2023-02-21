新竹縣尖石、五峰及關西等原鄉本就有著名景點，但縣府希望能藉此拉抬在地其他還未被發掘的好玩之處，祭出百萬獎金，推出新竹原住民部落輕旅行遊程甄選活動，目前已辦完4場說明會，盼地方團體設計出超好玩原鄉旅遊行程，5月底前徵件完畢，經評選後，入選的前3名將邀請專家、旅遊網紅來試走遊程。

新竹縣原鄉本就有好山好水，從都會區到部落，縣府均有許多單點的產業計畫，包括前年10月開幕的竹東Wah!幾散園區，以及透過圓夢及話，輔導部落青年返鄉提報產業計畫。原民處表示，部落各點開發後，希望串連成線，於是去年縣府提撥預算，推出新竹原住民部落輕旅行遊程甄選，透過輔導、協助的方式雙管齊下，由下而上設計出好玩的旅遊路線。

過去推廣部落旅程都以發包模式輔導，但原民處發現僅有輔導仍然不夠，希望透過新竹縣原鄉部落旅遊振興計畫，提撥總獎金百萬的創業基金，實際運行通過甄選的遊程路線，原民處也會邀請美食家、網紅、部落仕紳來試走體驗，再回頭給予建議來調整改善，若執行效果不錯，明年就會正式帶遊客進來。

目前計畫已開辦尖石、竹東、五峰以及關西4場說明會，會中也邀請中區旅行同業公會專家分享經驗，並針對業者與地方部落如何銜接，提出具體建議。原民處更希望透過計畫，將雪霸農場、山上人家、司馬庫斯、青蛙石等原有知名景點之外，更凸出原有部落族人生活型態的特色遊程。