光寶科今天下午舉行法說會，2022年合併營收為1735億元，年增5%，全年毛利率和營業淨利率為19.2%及8.7%，營業毛利、營業淨利分別達333億元、151億元，分別年增9%及16%，稅後盈餘達142億元，每股盈餘為6.19元，2022全年度獲利率和每股盈餘均創下歷史新高，其中第4季受惠於雲端運算電源、汽車電子需求穩定成長，以及供應鏈管理優化、營運效率提升，單季毛利率達19.5%，年增2.2個百分點，營業淨利率為7.7%，第4季稅後盈餘為38億元，每股盈餘達1.68元。

展望第1季，邱森彬表示，疫情對環境產生很大改變，過去上下半年為45:55，疫情期間是50:50，甚至是60:40，整體產業狀況沒有那麼穩定的趨勢，目前總體經濟及產業狀況不佳，預期今年第1季及第2季都會較去年同期衰退，但今年第1季或第2季應該是谷底，隨著庫存消化可望回到正常狀況，第3季到第4季需求才可能回升，預估今年上下半年將是45~48對比55～52。

雖然大環境不佳，邱森彬認為今年雲端及車用仍可維持成長趨勢，邱森彬表示，雲端我們偏重在北美客戶，大部分客戶我們都已經進入，陸續有新案子在進行，去年雲端電源成長超過3成，今年希望也維持同樣的趨勢，我們預期整體雲端及車用都還有10%到20%成長。

看好美國雲端及充電樁基礎建設商機，光寶科在美國達拉斯擴廠，今年先投資5億元設產線，未來達拉斯廠主要供貨L2的AC充電樁、PSU+BBU的雲端運算電源，全廠完成總投資金額將達20億元。

光寶科亦於今年2月啟動越南廠二期，初期以供應資通訊及網通產品為主，過去在大陸及台灣生產的雲端電源產品，未來也將部分移至越南生產，加上機構件產品，越南廠區可望成為光寶科在大陸以外最大生產中心。

光寶科預估，今年資本支出與往年50億元到60億元相近。

光寶科也持續擴大研發投資，發展中期與長期的成長動能，聚焦在綠色資料中心、永續運輸與高效能基礎設施三大領域，讓自主產品開發和設計，成為光寶科的優勢。

在新一代的產品開發上，將持續與供應鏈夥伴在永續發展的賽道上共同前進，2022年，光寶已完成全產品類別碳足跡盤查，以低碳設計作為研發核心，全方位提升碳競爭力，朝向所有光寶產品下一代將減碳5%的目標邁進，同時提高再生材料比例、減少材料使用以增益環境、提高電源轉換效率來回應低碳永續，攜手建構綠色韌性，以此為基礎打造第二道成長曲線。

邱森彬表示，儘管今年上半年營運將呈現年減，但我們產品組合改變，高端產品比重增加，下半年會比上半年好，全年將力拼比去年好。