歐元區二月的標普全球PMI初值來到52.3，高於一月的50.3，也高於預測的50.6。

相同數據，德國為51.1，法國為51.6。

標普全球首席經濟學家Chris Williamson說，二月整個歐元區的商業活動擴張，遠快於預期，由於服務業的復甦，讓擴張水準來到近九個月新高。

佔主流的服務業PMI出現自去年六月以來最快速增長，從50.8大力彈升到53.0，遠高於預期的51.0。

但是二月工廠活動有小幅下滑，從48.8降至48.5，也低於路透調查的49.3。