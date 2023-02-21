去年台南市長選舉期間，參選人謝龍介到台北舉行記者會，指控台南市長黃偉哲涉嫌在納骨塔一案收錢不辦事，並指陳姓律師擔任白手套，陳姓律師對謝提告求償300萬元，並要求將判決書登載報紙，台北地院認為謝是針對黃可受公評之事評論，沒有侵害律師的名譽權，判決駁回。可上訴。

陳姓律師指告指控，謝龍介當時是台南市議員、市長參選人，是知名政治人物，卻發表諸多不實言論嚴重，侵害其權益及聲譽，更有辱律師職業之尊嚴及榮譽，自應負損害賠償責任，求償300萬元。

謝龍介表示，他在2022年6月24日所為言論內容，主要是針對當時參選市長的黃偉哲，就算提及陳姓律師也只是描述事實過程中，必須指出律師參與的事實內 容，並非以律師為指述對象，也沒有詆毀律師為目的，沒有對其名譽之不法侵害的故意。

台北地院審理後認為，參與地方公職人員選舉是為民意政治之體現，具有實現多元社會價值之功能，且就謝龍介指摘涉及不法部分也屬涉及公眾事務領域之事項，故對言論自由應為相當程度之退讓。

北院指出，謝龍介的言論只是針對黃偉哲是否收賄、其清廉政風、與公眾利益有關等可受公評所為評論，沒有逾越合理範圍，律師指謝男侵害其名譽權沒有理由，駁回其訴訟。