「台美教育倡議」上路逾兩年，外交部明年將舉辦成果發表會，並說明近年教育合作進展。據統計，台灣在美國僑校有365所，有7千多位華語老師教授正體字，學生約有2.4萬人，今年在美國將再設立54所華語學習中心，在社區教授正體字。

據了解，明天的成果說明會台灣將由外交部新任政次李淳、教育部政次劉孟奇、僑委會副委員長呂元榮等人出席，美方則由國務院東亞及太平洋事務局副助卿道森（Camille Dawson）、AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）親自來台與會。

台美教育倡議啟動後，雙方曾舉辦超過5次工作小組會議，以及2次高層對話，參與單位包括美國國務院亞太事務局、國務院教育文化局、美國教育部、AIT華盛頓總部、AIT；台灣國安會、外交部、教育部、僑委會、駐美代表處等。

目前在教育部主導下，台美之間有大學對大學窗口，今年希望進一步推動K-12（幼稚園、小學和中學教育）交流，打造台灣華語文海外品牌形象，並期許華語老師不僅是文化大使，也是連接台灣和世界的橋樑。