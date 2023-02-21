行政院前發言人陳宗彥近日遭踢爆醜聞，11年前於台南市政府任職時與酒店業者往來頻密，甚至有喝花酒、接受性招待及涉嫌關說等爭議，消息爆出後他火速請辭下台。前總統陳水扁兒子、民進黨高雄市議員陳致中今(21日)被問到相關話題，他說：「當然是要以最高的標準來自我要求！」媒體人黃揚明則酸「不愧是過來人」，呼籲陳宗彥參選2026台南市議員，只要經得起民意考驗，未來就可以呼籲過來人「要以最高標準自我要求」。

民眾黨立委陳琬惠日前踢爆，陳宗彥過去在台南市府任職時，與酒店業者過從甚密，還公布LINE對話截圖，國民黨台北市議員徐巧芯也爆料相關內容，引起各界關注。陳宗彥起初親上火線駁斥，稱自己從未被檢調約談、偵辦及調查，反嗆是未經查證的內容，不過隨後火速請辭下台。

陳致中今上午出席「2024總統大選民調公布記者會」，因他過去曾陷入「妮可」召妓風波，還被法院認證，接受採訪時自然被問到有關陳宗彥接受性招待的看法。陳致中大方回應表示：「我想每一個、所有的黨公職同志，都要接受各種挑戰，當然是要以最高的標準來自我要求！」

「不愧是過來人！」黃揚明臉書發文呼籲陳宗彥參選2026台南市議員：只要經得起民意考驗，未來就可以呼籲過來人「要以最高標準自我要求」！