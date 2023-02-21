外媒引述接近中共決策層的人士透露，烏克蘭在戰場上的頑強抵抗已促使北京方面重新考量，目前中共決策層已更傾向於推動停火以防止俄羅斯進一步受挫或更大規模的失敗。

《華爾街日報》報導說，中國領導人越來越擔心，西方加大對烏克蘭的軍事支持將嚴重削弱俄羅斯，而現在俄羅斯是北京在與美國及其盟友的激烈競爭中一個關鍵的夥伴。

報導指出，俄烏戰爭爆發迄今，中國在向俄羅斯提供軍事支持方面較為克制，目前尚不清楚這一立場會發生何種轉變。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在週末期間的講話凸顯了北京這種立場有可能發生變化，他指出，美國政府得到的信息表明，中國正考慮向俄羅斯提供致命性武器的支持。

報導引述北京外交人士提出的疑問：中國是否應該考慮出於防禦目的向俄羅斯提供軍事支持？他們表示，這種情況可能會大幅增加這場衝突的成本，進而可能會讓中國在提出停戰方案時擁有一定影響力。但是此一舉動也會加劇西方對北京的不滿，現在還無法確定這些想法是否獲得中國最高領導層的支持。

報導表示，俄羅斯力量減弱使中國在雙邊關係中佔據上風，有可能產生對中國更有利的交易，包括能源交易。儘管如此，接近中國決策層的人士稱，中國國家主席習近平無意看著俄羅斯和普丁因戰爭而實力大減。

為此，中國正迫切希望在努力結束衝突方面發揮更積極的作用。中共中央外事辦公室主任王毅在剛剛過去的這個週末舉行的慕尼黑安全會議上表示，中國將於2月24日公佈一項中國和平倡議的細節，而當天是俄羅斯入侵烏克蘭一周年。

美國和中國都在避免採取可能使衝突升級的措施，中國否認支援俄羅斯的戰爭活動，並稱中國公司與俄羅斯進行的是正常貿易。約翰霍普金斯大學國際關係教授拉承科（Sergey Radchenko）說，「如果中國提供軍事支持，這當然會成為改變俄烏衝突形勢的一個重要因素」，「這或許也是王毅和平計劃的一部分，即呼籲沿著俄羅斯和烏克蘭目前的領土控制線停火。」

報導認為，北京推動停戰的新舉措表明，習近平對中國應在俄烏戰爭中扮演何種角色的看法發生了新的變化。他曾試圖把中國塑造成衝突的中立方，同時拒絕西方要求中國譴責俄羅斯入侵的呼聲，現在他開始尋求發揮更顯著的作用。

據接近中國決策層的人士稱，華盛頓智庫蘭德公司(Rand) 1月份的一份題為 《避免長期戰爭》(Avoiding a Long War)的政策報告受到了中國很多外交政策權威人士的關注。該報告指出，烏克蘭戰爭拖得越久，升級的風險就越大，可能使俄羅斯與北約發生直接衝突。一些中國政策顧問認為，這種觀點有可能為中國創造一個介入其中、嘗試勸和的機會。

一些西方官員希望習近平能利用中國的經濟支持作為籌碼，讓普京坐到談判桌前。但是迄今為止，習近平幾乎沒有表現出願意向普丁施壓的跡象。華盛頓智庫史汀生中心(Stimson Center)的中國項目主任孫韻表示，中國人不會坐視俄羅斯人徹底戰敗，中國的促和倡議是朝著這個目標邁出的一步。