賴雅妍與謝佳見因合作華劇《三隻小豬的逆襲》熟識，成為現實中的閨蜜，還攜手參與《同學會！同鞋～》音樂劇演出，2022年於台北流行音樂中心首演，今年首度於北中南開巡演場次。兩人私下情誼深厚，賴雅妍說，去年首演時有一套服裝她一看就說「我不行」，超貼身加上正面從上到下「簍空成一道閃電」，尺度之大讓她不敢穿，結果他跟光良都說「雅妍妳一定要穿」，「佳見還看著我的眼睛說：真的很好看！我就像被催眠一樣說『好，我穿』！」

賴雅妍將演出音樂劇《同學會！同鞋～》。（陳俊吉攝）

賴雅妍說，合作《三隻小豬》時第一眼看到謝佳見就有很親的感覺，愈認識愈熟，覺得兩人真的很像，謝佳見笑著接話：「雙胞胎啦！」賴雅妍覺得他不該只被看到演戲這才華，「希望換個舞台讓大家看到多才多藝的佳見，想跟他合作更多作品與角色！就是想跟他演戲，不管他演什麼，所以問他有沒有興趣，他也覺得可以挑戰看看，所以才跟全民大劇團推薦他參與音樂劇演出」。

謝佳見、賴雅妍閨蜜情誼深厚， 一起演出音樂劇《同學會！同鞋～》。（陳俊吉攝）

被問兩人有哪些「雙胞胎」現象？賴雅妍滔滔不絕細數說：「我們都是左撇子，都不吃牛肉、羊肉，喜歡吃的、不喜歡吃的都很像，都喜歡靈修，也都喜歡聊些有的沒的，他能接受的範圍很寬，不管身體、心靈、精神上的！」身材高挑的她出席記者會前特別問謝佳見「可以穿高跟鞋嗎」，他說可以，「穿完覺得好有安全感！因為每次出席活動要配鞋子，都會想說這次會不會沒朋友，跟他不會，一直都是朋友！」

謝佳見、賴雅妍閨蜜情誼深厚， 一起演出音樂劇《同學會！同鞋～》。（陳俊吉攝）

兩人還說感情好到大年初一就一起吃飯， 去年是初二，「總之就是一定要在一起，已經很像家人！是否吵過架？謝佳見說：「沒有！沒什麼好吵的。」兩人相知相惜也懂彼此，真的就像是相見恨晚的雙胞胎。

謝佳見在音樂劇《同學會！同鞋～》展現好歌藝。（陳俊吉攝）

賴雅妍稱讚謝佳見很會唱歌，是真正的唱將，歌聲穿透力很強，原本只知道他在KTV唱歌時很厲害，結果後來《同學會》每次排練、演出，她在後台聽到謝佳見自白的感人段落都會在後台默默流淚，哪知一年沒排這部戲了，日前復排，她當天光是拿著道具等在後面，又哭了。謝佳見也很開心透過這齣音樂劇，讓更多人看到他原來是可以唱歌的，「 後來演出完，導演來跟我講大家都說對我的歌聲很驚艷，是一大收穫，也讓我更肯定自己喜歡這件事！」

賴雅妍前陣子進行斷食7天，然後花一週時間慢慢復食，她說斷食不是為了想要瘦，而是想要在密集排戲之前進行排毒，結果又瘦了3公斤，「過程中有吃生態粉與微量元素，營養素夠，只是沒吃實體食物，今天是正常飲食第二天，前幾天復排，發現歌唱不了，朋友都說我講話特別溫柔，因為我真的沒力氣，感覺脾氣超好的，身體也真的輕盈許多」。謝佳見一聽也透露以前曾兩次斷食過7天，果然「雙胞胎」無誤。