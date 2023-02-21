許多人家裡需要人照顧長輩時，都會申請看護幫忙。一位男子表示，家裡找了一位外籍女看護照顧中風的阿公，沒想到某天他到阿公房間卻當場直擊，女看護用嘴巴幫爸爸發洩的畫面。事後他才得知爸爸常吃女看護豆腐，爸爸還特別說「這是成熟男人都有的事」，要他別聲張，讓他不知如何是好，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，照護阿公的女看護離鄉背井，一個人來台工作了好幾年，小孩留在家鄉給家人照顧，因此他都會私下偷塞零用錢；某天他提早下班到醫院幫阿公拿藥回家，沒想到打開阿公房門時，「我看見女看護在幫我爸口X」，而且阿公還躺在一旁的床上，爸爸當場嚇到大叫一聲，原PO受驚後也馬上關門逃離現場。

事後原PO詢問女看護才得知，原來她會這樣做全是爸爸主動要求說，要不要幫忙服務、會另外給錢，剛好女看護家人最近需要錢，加上爸爸常常毛手毛腳吃豆腐，女看護就同意幫忙，「發洩完還有錢拿」，且爸爸1、2分鐘就很快結束，爸爸發洩完後手腳也比較安分。

原PO提到，除了女看護拜託他不要聲張以免丟了工作，爸爸也特別找他聊天說，「這是成熟男人都有的事，不要驚動你媽，也會害阿公沒看護」；不過每當回家看到媽媽幫女看護夾菜、爸爸幫阿公搥背，一家人和睦相處的畫面，總會讓原PO心裡難受，「我真該把事實的真相說出來嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「成熟男人那句聽到就火上來，以為大家跟你一樣自制力那麼低喔，噁心…」、「阿公在床上表示羨慕…」、「有想過阿公的感受嗎？」

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